Армения опубликовала видеоролик обстрела Степанакерта

Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала видеозапись, на которой показан обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта.

По сообщению РЕН ТВ, еще один обстрел Степанакерта произошел около семи утра по местному времени. На данный момент в центре города разбросаны снаряды. В столице туманно, поэтому сложно определить пострадавшие районы.

На кадрах видны взрывы и слышна предупреждающая серена. Также показываются последствия обстрела. Жилые дома и здания разрушены, на улицах пустынно.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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