Столичные парки пригласили горожан на онлайн-лекции и мастер-классы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Парки Москвы проведут лекции и мастер-классы для своих гостей в онлайн-формате. Видеотрансляции мероприятий появятся в аккаунтах общественных пространств в соцсетях.

Парк «Северное Тушино» готовит для москвичей программу о покорении космоса: историю о полете Алексея Леонова и работе станции «Мир». Видеоролики будут выпускать частями — каждый день в 13:00 в соцсетях парка.

Подписчики усадьбы Воронцово в соцсетях смогут узнать подробности жизни и творчества писателя Александра Твардовского. Онлайн-уроки поэта Аксиньи Домео опубликует на своих ресурсах Измайловский парк. А музей-заповедник «Царицыно» расскажет о внедрении онлайн-форматов для своих гостей. Видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале парка.

Москвичам также предложили поучаствовать в дистанционных мастер-классах. Сотрудники Таганского парка в прямом эфире в соцсети покажут, как смастерить букет из кленовых листьев. Для урока нужно заранее приготовить большие кленовые листья, узкий скотч, клей, алкидный или акриловый спрей. Мастер-класс начнется 10 октября в 12:00 в аккаунтах в соцсетях парка.

Уроки по акварельной живописи проведет Бабушкинский парк. Трансляция начнется 6 октября в 12:00 также в соцсетях общественного пространства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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