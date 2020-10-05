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Цены на нефть начали расти после новостей о самочувствии Трампа
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Цены на нефть начали расти после новостей о самочувствии Трампа

Виктория Родимкина

Экономика

Мировые цены на нефть утром 5 октября поднялись более чем на два процента, после падения на пятничных торгах. Такие изменения в стоимости связаны с новостями о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, который недавно получил положительный тест на коронавирус.

Так, по состоянию на 8:10 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,06 процента и составила 40,08 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 2,4 процента, их стоимость составила 37,94 доллара за баррель.

В пятницу, 2 октября, было зафиксировано пятипроцентное удешевление нефти после новостей, что Трамп заразился коронавирусом. Эти сообщения повлекли за собой общий уход инвесторов от риска.

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