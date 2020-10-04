«Ему действительно лучше»: Белый дом рассказал о состоянии Трампа

Фото: whitehouse.gov

Самочувствие президента США Дональда Трампа улучшилось. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

По его словам, глава государства чувствовал себя в разы хуже в первый день заражения.

— Могу сказать вам, самое важное, что мы видим сейчас, — это отсутствие температуры, ему (Трампу — прим. «ВМ») действительно лучше в связи с повышением уровня насыщения кислородом, — отметил Медоуз.

Он добавил, что жар сохранялся в течение субботы, 3 октября, однако американский лидер переносил болезнь на ногах.

Как подчеркнул лечащий врач Трампа Шон Конли, прогресс в состоянии президента очевиден. У него спала температура, пока глава страны занимался необходимыми ему делами. Тем не менее опасность коронавируса пока не ликвидирована полностью, сообщает Fox News.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. Позже Мелания Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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