Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником — Днем учителя. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля в понедельник, 5 октября.

По словам президента, добрые воспоминания о любимых учителях навсегда останутся в сердце каждого из нас.

Владимир Путин отметил, что 5 октября миллионы людей отмечают праздник учителей, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам.

Глава государства сообщил, что мы всегда будем помнить об учителях, которые открыли для нас мир знаний и вместе с нами радовались нашим успехам.

Кроме того, Путин обратился к студентам педагогических вузов. Он призвал их помнить, что от их мастерства, мудрости, терпения и любви к ученикам зависит, каким вырастет новое поколение граждан России.

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