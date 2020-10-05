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Усадьба «Пехра-Яковлевское» загорелась в подмосковной Балашихе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Усадьба «Пехра-Яковлевское» загорелась в подмосковной Балашихе

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Московская область, Балашиха, Леоновское шоссе, вл4 Карта всех событий

Пожар произошел в заброшенном здании на Леоновском шоссе в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области в понедельник, 5 октября.

Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров.

— Пожарно-спасательные подразделения работают, предварительно пострадавших нет, — цитирует пресс-службу ведомства агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что огонь распространился в бывшей усадьбе князей Голицыных «Пехра-Яковлевское», где теперь находится конный клуб.

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