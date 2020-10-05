Посольство Армении опровергло сообщения о межнациональной драке в Москве

флаг Армении

Посольство Армении сообщило, что информация о межнациональной драке в столице России не соответствует действительности. Об этом рассказал советник дипмиссии Эдвард Джамбазян в понедельник, 5 октября.

По его словам, был конфликт на бытовой почве, азербайджанцы не принимали в нем участия.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве произошла драка между армянами и азербайджанцами, в которой ранения якобы получили два жителя Армении.

— Мы не подтверждаем эту информацию. Имел место конфликт с участием наших двух соотечественников, который носил бытовой характер, а азербайджанцы в нем вообще не участвовали, их там не было, — рассказал Джамбазян.

Он добавил, что эта ситуация в очередной раз дает повод призвать граждан не поддаваться провокации, сообщает РИА Новости.

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