Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посольство Армении опровергло сообщения о межнациональной драке в Москве
флаг Армении

Посольство Армении опровергло сообщения о межнациональной драке в Москве

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Посольство Армении сообщило, что информация о межнациональной драке в столице России не соответствует действительности. Об этом рассказал советник дипмиссии Эдвард Джамбазян в понедельник, 5 октября.

По его словам, был конфликт на бытовой почве, азербайджанцы не принимали в нем участия.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве произошла драка между армянами и азербайджанцами, в которой ранения якобы получили два жителя Армении.

— Мы не подтверждаем эту информацию. Имел место конфликт с участием наших двух соотечественников, который носил бытовой характер, а азербайджанцы в нем вообще не участвовали, их там не было, — рассказал Джамбазян.

Он добавил, что эта ситуация в очередной раз дает повод призвать граждан не поддаваться провокации, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Азербайджан возобновил обстрел Степанакерта

дракаАзербайджанАрмения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Все мнения
О проекте