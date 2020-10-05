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Азербайджан возобновил обстрел Степанакерта
Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Азербайджан возобновил обстрел Степанакерта

Виктория Родимкина

Происшествия

Азербайджанские военные возобновили обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в понедельник, 5 октября.

— В эти минуты противник с большой интенсивностью наносит ракетные удары по Степанакерту, — сообщила пресс-секретарь на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные снова начали наступать в южном направлении Арцахского фронта. На той территории ведутся ожесточенные бои. Армянская армия наносит достойный ответ противнику, уточнила пресс-секретарь Минобороны.

Армения опубликовала видеозапись обстрела Степанакерта.

Ранее президент Нагорно-Карабахской республики выступил с обращением к Азербайджану.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

Читайте также: Минобороны Азербайджана сообщило о раненых при обстреле города Мингячевира

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