Лидер Карабаха выступил с обращением к Азербайджану

Фото: twitter.com/ArmenianUnified

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился к лидерам Азербайджана в понедельник, 5 октября. Его слова передает Telegram-канал WarGonzo.

Лидер Арцаха заявил, что карабахские военнослужащие вынуждены перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.

— Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения, — сказал Араик Арутюнян.

Ранее Армения опубликовала видео обстрела столицы Нагорно-Карабахской республики.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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