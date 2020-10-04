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В Ереване убеждены, что Россия обеспечит безопасность Армении
Фото: gov.am

В Ереване убеждены, что Россия обеспечит безопасность Армении

Юлия Захарова

Внешняя политика

Россия поддержит Ереван и обеспечит безопасность Армении, используя свои вооруженные силы. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он пояснил, что данное условие предусмотрено договором между государствами. В частности, в Армении находится 102-я военная база РФ, страны используют единую систему ПВО.

— Договор об этой системе очень четко определяет, в каких случаях эти вооруженные силы могут использоваться также для (обеспечения) безопасности Армении... Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи возникнут, — приводит слова Пашиняна издание Bild.

Ранее страны обсудили конфликт в нагорном Карабахе, телефонный разговор провели главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян. В ходе разговора министры согласились, что необходимо оперативно прекратить огонь в регионе, и выразили готовность содействия в вопросе урегулирования конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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