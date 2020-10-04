Главы МИД России и Армении обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: facebook.com / МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в воскресенье, 4 октября.

В ходе разговора министры согласились, что необходимо оперативно прекратить огонь в регионе.

Как заявил Лавров, в РФ обеспокоены увеличением жертв среди мирных граждан. Также стороны выразили готовность содействия в вопросе урегулирования конфликта.

— Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции, — заключили в министерстве.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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