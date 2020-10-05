Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы главные вещи, которые влияют на перевес в чемодане
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Названы главные вещи, которые влияют на перевес в чемодане

Кирилл Николаев

Общество

Пользователи портала Reddit поделились секретами обхода ограничений по весу багажа в аэропорту. Об этом сообщает Daily Express.

Один из опрошенных считает, что на перевес багажа часто влияет одежда, а именно джинсы, куртки, рубашки или комбинезоны. По его словам, всю джинсовую одежду лучше оставить дома.

Другие пользователи заявили, что лучше всего не брать с собой косметические принадлежности. Они считают, что нужно взять только самое необходимое.

Также лишними оказались электроустройства. Пользователи советуют не брать с собой фен, так как он есть в отелях.

Читайте также: Названы необычные предметы, с которыми не пустят в самолет

аэропортсамолетбагаж
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Все мнения
О проекте