Названы главные вещи, которые влияют на перевес в чемодане
Пользователи портала Reddit поделились секретами обхода ограничений по весу багажа в аэропорту. Об этом сообщает Daily Express.
Один из опрошенных считает, что на перевес багажа часто влияет одежда, а именно джинсы, куртки, рубашки или комбинезоны. По его словам, всю джинсовую одежду лучше оставить дома.
Другие пользователи заявили, что лучше всего не брать с собой косметические принадлежности. Они считают, что нужно взять только самое необходимое.
Также лишними оказались электроустройства. Пользователи советуют не брать с собой фен, так как он есть в отелях.
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