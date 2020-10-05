Названы главные вещи, которые влияют на перевес в чемодане

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Пользователи портала Reddit поделились секретами обхода ограничений по весу багажа в аэропорту. Об этом сообщает Daily Express.

Один из опрошенных считает, что на перевес багажа часто влияет одежда, а именно джинсы, куртки, рубашки или комбинезоны. По его словам, всю джинсовую одежду лучше оставить дома.

Другие пользователи заявили, что лучше всего не брать с собой косметические принадлежности. Они считают, что нужно взять только самое необходимое.

Также лишними оказались электроустройства. Пользователи советуют не брать с собой фен, так как он есть в отелях.

Читайте также: Названы необычные предметы, с которыми не пустят в самолет