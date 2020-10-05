Наташа Королева назвала главный «косяк» Тарзана

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Российская певица Наташа Королева назвала главную ошибку своего мужа Сергея Глушко, который признался на всю страну в измене. По ее словам, ошибка Тарзана состояла в том, что он встречался с двумя девушками в их квартире, а не снял номер в гостинице.

— Вот это был самый жирный его косяк, который он допустил. Он допустил в этой истории две большие ошибки. Когда он договорился о встрече в квартире, хотя мы там не живем — это у нас перевалочная база. И второе, когда он открыл дверь, и там стояли две Венеры, одна из которых точно на Венеру не тянула. Вот тут надо было девочек отправлять, — с улыбкой заявила Королева.

По словам Королевой, Тарзан «потерял нюх». Она не верит, что Глушко и Шульженко продолжают общаться. В интервью Ксении Собчак певица сказала, что за 20 лет узнала все пристрастия своего мужа.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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