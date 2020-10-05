Сбросившая 55 килограммов женщина дала три совета для похудения

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Жительница США Джорджия Карлтон, которая похудела на 55 килограммов, дала три простых совета тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

Женщина рассказала, что всегда была полной. В какой-то момент ее вес достигал 135 килограммов. Несколько лет назад Карлтон поехала в парк развлечений, где постоянно беспокоилась, что ее не пустят на аттракционы из-за веса. Более того, из-за артрита у нее болели колени. Все это стало мотивацией похудеть.

Американка начала следить за размером порций еды и искала альтернативы некоторым продуктам. Также женщина стала ходить в спортивный зал. Через четыре месяца она увеличила физическую нагрузку и посещала зал шесть раз в неделю. В результате с ноября 2017 года Карлтон похудела почти на 55 килограммов.

Женщина подчеркнула, что сразу нельзя повышать физическую нагрузку. Она посоветовала начать ходить вокруг своего квартала пять минут в день на протяжении нескольких недель. Кроме того, американка порекомендовала постоянно следить за своим питанием, сообщает издание Today.

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