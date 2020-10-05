Сбросившая 55 килограммов женщина дала три совета для похудения
Жительница США Джорджия Карлтон, которая похудела на 55 килограммов, дала три простых совета тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.
Женщина рассказала, что всегда была полной. В какой-то момент ее вес достигал 135 килограммов. Несколько лет назад Карлтон поехала в парк развлечений, где постоянно беспокоилась, что ее не пустят на аттракционы из-за веса. Более того, из-за артрита у нее болели колени. Все это стало мотивацией похудеть.
Американка начала следить за размером порций еды и искала альтернативы некоторым продуктам. Также женщина стала ходить в спортивный зал. Через четыре месяца она увеличила физическую нагрузку и посещала зал шесть раз в неделю. В результате с ноября 2017 года Карлтон похудела почти на 55 килограммов.
Женщина подчеркнула, что сразу нельзя повышать физическую нагрузку. Она посоветовала начать ходить вокруг своего квартала пять минут в день на протяжении нескольких недель. Кроме того, американка порекомендовала постоянно следить за своим питанием, сообщает издание Today.
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