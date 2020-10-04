Диетолог рассказала о вреде хлеба в покупных сэндвичах

Фото: pexels.com / ready made

Популярная сеть, продающая сэндвичи навынос, уже не первый год пытается уйти от уплаты налогов в Ирландии интересным способом. Дело в том, что хлеб в Ирландии не облагается НДС, так как это базовый продукт питания. Хлеб, который используется в сэндвичах, формально называться так не может из-за содержащегося в нем количества сахара, такой «хлеб» уже становится кондитерским изделием.

К слову, количество сахара в булках, используемых для сэндвичей, превышает допустимое в хлебе количество в пять раз. В одной булочке для сэндвича длиной 15 сантиметров содержится пять граммов сахара — суточная норма потребления сахара для взрослого человека составляет от 15 до 55 грамм.

Превышение нормы потребления сахара может быть опасным для организма. В первую очередь это повышает риск сердечно-сосудстых заболеваний, кроме того, может стать причиной сахарного диабета.

— Естественно, превышение количества сахара ведет к развитию сахарного диабета, повышению веса у потребителей таких бутербродов и другим вторичным проблемам со здоровьем. У мужчин может быть даже резкое нарушение потенции, а у женщин — бесплодие на фоне гиперэстрогенемии, — пояснила порталу «360» врач-диетолог Марият Мухина.

Кроме того, употребление большого количества сахара ведет к ожирению, атеросклерозу, инсульту и инфаркту.

Во время режима самоизоляции многие люди стали заказывать доставку продуктов на дом. Как пишет rns , еще в апреле в пресс-службе Роскачества со ссылкой на члена союза Национальной ассоциации клинического питания Анну Ивашкевич призывали пользователей сервисов доставки отказаться от лишних заказов вредных продуктов, чтобы не навредить здоровью.

— Откажитесь от таких манящих доставок фастфуда, как пицца, бургеры, картошка. Убираем из рациона чипсы, соленые орешки и остальные вредные вещи, — говорилось в сообщении.

Читайте также: Шеф-повар перечислил несочетаемые продукты