Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские ученые запланировали сразу несколько миссий на Венеру
Фото: vk.com / Космонавт Сергей Рязанский

Российские ученые запланировали сразу несколько миссий на Венеру

Захар Чайченко

Наука

Российские ученые займутся подготовкой нескольких собственных миссий по дальнейшему исследованию Венеры. Об этом сообщил в понедельник научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.

— До этого мы говорили только об одной миссии — «Венера-Д». Сейчас Роскосмос рекомендовал нам двигаться дальше. Принимая во внимание важность Венеры для науки, у нас может быть несколько миссий на Венеру. Мы сейчас обсуждаем: их может быть две или даже три, — сообщил Лев Зеленый.

Также Зеленый поделился с ТАСС информацией о том, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, в которую входит отправка трех научных аппаратов.

Помимо этого, ученый рассказал, что первой экспедицией в рамках программы будет «Венера-Д», пуск которой запланирован на конец 2020-х годов. Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу.

Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована во времена СССР.

Читайте также: «Чревато третьей мировой войной»: военные эксперты предостерегли от милитаризации космоса

Космосракетанаука
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Все мнения
О проекте