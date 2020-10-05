Российские ученые запланировали сразу несколько миссий на Венеру

Фото: vk.com / Космонавт Сергей Рязанский

Российские ученые займутся подготовкой нескольких собственных миссий по дальнейшему исследованию Венеры. Об этом сообщил в понедельник научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.

— До этого мы говорили только об одной миссии — «Венера-Д». Сейчас Роскосмос рекомендовал нам двигаться дальше. Принимая во внимание важность Венеры для науки, у нас может быть несколько миссий на Венеру. Мы сейчас обсуждаем: их может быть две или даже три, — сообщил Лев Зеленый.

Также Зеленый поделился с ТАСС информацией о том, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, в которую входит отправка трех научных аппаратов.

Помимо этого, ученый рассказал, что первой экспедицией в рамках программы будет «Венера-Д», пуск которой запланирован на конец 2020-х годов. Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу.

Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована во времена СССР.

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