Российские ученые запланировали сразу несколько миссий на Венеру
Российские ученые займутся подготовкой нескольких собственных миссий по дальнейшему исследованию Венеры. Об этом сообщил в понедельник научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.
— До этого мы говорили только об одной миссии — «Венера-Д». Сейчас Роскосмос рекомендовал нам двигаться дальше. Принимая во внимание важность Венеры для науки, у нас может быть несколько миссий на Венеру. Мы сейчас обсуждаем: их может быть две или даже три, — сообщил Лев Зеленый.
Также Зеленый поделился с ТАСС информацией о том, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, в которую входит отправка трех научных аппаратов.
Помимо этого, ученый рассказал, что первой экспедицией в рамках программы будет «Венера-Д», пуск которой запланирован на конец 2020-х годов. Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу.
Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована во времена СССР.
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