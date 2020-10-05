Матвиенко предложила повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила с 2021 года повысить выплаты российским семьям, которые имеют очень низкий доход.

Согласно предложению спикера в федеральном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено повышение выплат.

— Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом Федерации поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование, — уточнила Матвиенко.

Она отметила, что особое внимание следует уделить мерам поддержки детей, сообщает РИА Новости.

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