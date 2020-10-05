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Бразильский футболист Коутиньо умер от сердечного приступа в 36 лет
Фото: twitter.com/geglobo

Бразильский футболист Коутиньо умер от сердечного приступа в 36 лет

Кирилл Николаев

Спорт

Бразильский футболист Рафаэль Коутинью умер от сердечного приступа в 36 лет. Об этом сообщило издание Globoesporte.

Отмечается, что 4 октября футболист вместе со своей женой поехал в ресторан. Внезапно его состояние ухудшилось. Футболиста срочно госпитализировали, но врачам не удалось спасти игрока. Информация о дате и месте похорон Рафаэля Коутиньо будет известна позднее.

Коутиньо выступал за такие клубы, как «Васко да Гама», «Томбенсе», «Ботафого», «Крисиума», «Форталеза», «Эштрела» и другие.

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