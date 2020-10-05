Песков прокомментировал вероятность повторного введения ограничительных мер

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают возможность нового локдауна из-за пандемии. Такое заявление представитель Кремля сделал в понедельник, 5 октября.

Он также уточнил, что не в курсе планов по введению ограничений в Москве.

— Что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений, — сказал Песков.

По его словам, вопрос о введении режима самоизоляции будет обсуждаться в штабе правительства, а не в Кремле.

Дмитрий Песков также добавил, что растущее число заболевших коронавирусом является поводом для того, чтобы быть более осторожными в ежедневном обиходе, передает ТАСС.

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