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Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории футбола
Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории футбола

Кирилл Николаев

Спорт

Легендарный советский вратарь Лев Яшин номинирован на звание лучшего голкипера в истории по версии французского издания France Football.

Журнал запустил голосование с целью составить «команду мечты». На место вратаря в символической сборной также претендуют итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, голландец Эдвин ван дер Сар, датчанин Петер Шмейхель, испанец Икер Касильяс, англичанин Гордон Бэнкс, камерунец Тома Н'Коно и немец Зепп Майер.

В голосовании будут участвовать 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

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