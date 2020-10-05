Полицейские раскрыли подпольную нарколабораторию в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, деревня Белоусово Карта всех событий

Лабораторию, где производили наркотическое средство мефедрон, обнаружили в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в понедельник, 5 октября.

Подпольное производство запрещенных веществ находилось в деревне Белоусово. Там оперативники госнаркоконтроля задержали гражданина, который подозревается в организации лаборатории.

— Следует отметить, что для производства запрещенного вещества были закуплены необходимые ингредиенты, а также лабораторное оборудование, с помощью которого можно было изготовить до 50 килограммов мефедрона в месяц, — приводятся слова официального представителя МВД на сайте пресс-службы ведомства.

Во время обыска полицейские изъяли 18 килограммов мефедрона. Это около 90 тысяч разовых доз. Правоохранители выяснили, что наркотики сбывали через нелегальный интернет-магазин. Покупатель получал товар бесконтактным способом — через «закладки» в лесу.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

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