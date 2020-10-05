Роскосмос назвал сроки запуска многоразовой ракеты «Амур»

Фото: roscosmos.ru / Госкорпорация «Роскосмос»

Первый пуск многоразовой ракеты-носителя «Амур» с двигателем, работающим на метане, запланирован на 2026 год. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Отмечается, что создаваемый комплекс должен поэтапно заменить систему ракет-носителей «Союз-2».

Стартовый комплекс для «Амура-СПГ» на космодроме Восточный должен обеспечить 15 пусков в год. Стоимость пуска составит 22–35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что все 15 запущенных с космодрома Плесецк зарубежных спутников вышли на связь.

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