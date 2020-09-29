Все 15 запущенных с космодрома Плесецк зарубежных спутников вышли на связь

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Все 15 зарубежных спутников, которые были запущены 28 сентября с космодрома Плесецк, вышли на связь. Об этом сообщил генеральный директор компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов.

По его словам, российская сторона выполнила свои контрактные обязательства. Космические аппараты были доставлены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает РИА Новости.

Напомним, что «Главкосмос» по контракту с немецкой компанией Exolaunch запустил на орбиту 15 зарубежных спутников, среди которых финские аппараты дистанционного зондирования Земли ICEYE X-6 и ICEYE X-7, четыре американских спутника Lemur для идентификации морских судов, два канадских технологических аппарата Kepler-2 и другие.

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