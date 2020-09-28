SpaceX отложила запуск новой группировки спутников Starlink из-за погоды
Американская компания SpaceX снова отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9 по причине неблагоприятной погоды в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом в понедельник, 28 сентября, компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.
Standing down from launch of Starlink due to weather; will announce a new target launch date once confirmed— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2020
Там отметили, что новая дата будет назначена позже.
— Откладываем запуск Starlink ввиду погоды. Мы объявим новую дату пуска, как только получим подтверждение, — говорится в сообщении.
Ранее пуск также переносили десять дней назад из-за плохой погоды в районе возвращения первой ступени и головного обтекателя ракеты.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступом в интернет жителей со всей планеты посредством развертывания большого числа малых аппаратов на околоземной орбите. Планируется, что на первом этапе компания SpaceX обеспечит высокоскоростной доступ в интернет для пользователей юга США к концу 2020 года.
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