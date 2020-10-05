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Певец Элтон Джон поддержал Армению в конфликте в Нагорном Карабахе
Элтон Джон / Фото: @eltonjohn/ Официальный аккаунт Элтона Джона в Instagram

Певец Элтон Джон поддержал Армению в конфликте в Нагорном Карабахе

Виктория Федотова

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Британский певец Элтон Джон призвал восстановить мир в Армении. он отметил, что Армения и Арцах находятся под ударом неспровоцированной азербайджано-турецкой агрессии.

— В мае 2018 года я посетил эту прекрасную страну и был поражен добротой и человечностью, проявленными ко мне армянским народом. Армяне-прекрасный народ, и они заслуживают прочного мира после многих лет исторических преследований, — заявил Джон на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что со стороны Армении и Азербайджана погибают люди. За три часа пост знаменитости получил почти 80 тысяч лайков. В комментариях пользователи поддержали артиста.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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