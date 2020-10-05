Психолог рассказала, что макияж может сказать о характере женщины

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Психолог Мария Рудакова объяснила, как по макияжу можно узнать характер женщины. Эксперт отметила, что для каждой он является способом самовыражения.

Так, например, специалист рассказала, что яркий макияж может говорить о том, что женщина хочет быть особенной и обладает индивидуальностью. Такое свойственно творческим личностям.

— Бывает так, что возникает подмена внутренней индивидуальной неповторимости эго человека с внешними проявлениями. Я как-то заметила, что люди хотят чувствовать себя оригинальными, и в этом мы как раз и неоригинальны, — добавила эксперт.

Женщины, не использующие косметику, часто чувствуют себя уверенно. У них нет необходимости создавать «маску», чтобы спрятать свои комплексы.

— Не занимаются украшательством люди так называемого «шизоидного» характера. Человека интересует не его внешность, а его содержание, то есть оно очень глубокое и насыщенное, — рассказала психолог.

Также Рудакова объяснила, что макияж можно назвать «социальным контекстом», ведь с помощью косметики человек показывается людям в ином свете. Эксперт связала это с социальным взаимодействием. По ее словам, девушка, которая не стесняется быть собой, старается выглядеть более естественно, поэтому не использует много косметики, передает Пятый канал.

Ранее психолог дала советы, как развить уверенность в себе. Эксперт считает, что необходимо научиться правильно смотреть на свое отражение, чтобы стать увереннее и полюбить себя.

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