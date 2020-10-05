Психолог рассказала, что макияж может сказать о характере женщины
Психолог Мария Рудакова объяснила, как по макияжу можно узнать характер женщины. Эксперт отметила, что для каждой он является способом самовыражения.
Так, например, специалист рассказала, что яркий макияж может говорить о том, что женщина хочет быть особенной и обладает индивидуальностью. Такое свойственно творческим личностям.
— Бывает так, что возникает подмена внутренней индивидуальной неповторимости эго человека с внешними проявлениями. Я как-то заметила, что люди хотят чувствовать себя оригинальными, и в этом мы как раз и неоригинальны, — добавила эксперт.
Женщины, не использующие косметику, часто чувствуют себя уверенно. У них нет необходимости создавать «маску», чтобы спрятать свои комплексы.
— Не занимаются украшательством люди так называемого «шизоидного» характера. Человека интересует не его внешность, а его содержание, то есть оно очень глубокое и насыщенное, — рассказала психолог.
Также Рудакова объяснила, что макияж можно назвать «социальным контекстом», ведь с помощью косметики человек показывается людям в ином свете. Эксперт связала это с социальным взаимодействием. По ее словам, девушка, которая не стесняется быть собой, старается выглядеть более естественно, поэтому не использует много косметики, передает Пятый канал.
Ранее психолог дала советы, как развить уверенность в себе. Эксперт считает, что необходимо научиться правильно смотреть на свое отражение, чтобы стать увереннее и полюбить себя.
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