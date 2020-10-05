Зампред комитета СФ по обороне уйдет из Совета Федерации

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Заместитель председателя Совета Федерации по обороне Михаил Козлов уйдет из Совфеда. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко

По его словам, полномочия Козлова истекли. С 2015 года он представлял Костромскую область.

Тимченко добавил, что сенаторскими полномочиями от законодательного собрания Костромской области наделен Сергей Калашник, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Совфед предложил повысить налоги для компаний, выводящих средства в офшоры