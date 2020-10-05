Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Зампред комитета СФ по обороне уйдет из Совета Федерации
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Зампред комитета СФ по обороне уйдет из Совета Федерации

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Заместитель председателя Совета Федерации по обороне Михаил Козлов уйдет из Совфеда. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко

По его словам, полномочия Козлова истекли. С 2015 года он представлял Костромскую область.

Тимченко добавил, что сенаторскими полномочиями от законодательного собрания Костромской области наделен Сергей Калашник, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Совфед предложил повысить налоги для компаний, выводящих средства в офшоры

Совет Федерациироссийский сенаторКостромская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте