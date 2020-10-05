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Совфед предложил повысить налоги для компаний, выводящих средства в офшоры
Фото: Официальный сайт президента РФ

Совфед предложил повысить налоги для компаний, выводящих средства в офшоры

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить налоги для компаний, которые выводят средства в офшоры.

По ее мнению, налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции России.

— Налоговая система должна быть мотивирующей для крупных компаний, если они выводят средства за рубеж, — сказала спикер Совфеда на слушаниях по проекту бюджета на 2021 год.

Она отметила, что для предприятий, которые вкладывают средства в российские инвестиционные проекты, налог на прибыль может быть и понижен, сообщает РИА Новости.

Ранее Валентина Матвиенко предложила повысить выплаты семьям с детьми, которые имеют низкий доход.

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Совет Федерациипроекты бюджетовВалентина Матвиенко
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