Александр Семенников: В борьбе с мошенниками важную роль играет осведомленность граждан

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Благодаря бдительным горожанам в столице была задержана преступная группа из 27 человек, которые представлялись сотрудниками газовой службы и обманывали граждан. Об этом в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва» рассказал депутат Мосгордумы Александр Семенников.

— В противостоянии мошенникам решающее значение приобретают осведомленность граждан, их бдительность. Именно благодаря этим качествам москвичей недавно удалось задержать преступную группу из 27 человек, действовавших в столице. Под видом сотрудников газовой службы они имитировали проверку кухонных плит и рекомендовали жителям, прежде всего пенсионерам, приобрести новое оборудование, — заявил Александр Семенников.

Депутат отметил, что мошенники продавали газовое оборудование по завышенной стоимости: при закупочной цене 7–8 тыс. руб. они сбывали оборудование по 30 тыс. руб.

— По факту введения граждан в заблуждение относительно состояния их газовых плит возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, от действий аферистов пострадало не менее 20 москвичей. Мошенническая схема с газовыми плитами относится к той категории афер, которые наиболее трудно поддаются противодействию со стороны правоохранительных органов. Намеренное введение граждан в заблуждение в данном случае, вероятно, удастся доказать: следствию предстоит представить экспертизы об исправности того газового оборудования, которое было до этого установлено у жертв мошенников. Кроме того, очевидна вина подозреваемых в том, что они выдавали себя за сотрудников газовой компании, каковыми не являются, — подчеркнул Александр Семенников.

По его словам, подобные схемы, где люди не представляются сотрудниками каких-либо служб, а просто в агрессивной манере, используя нейролингвистическое программирование, навязывают торговые предложения, практикуются годами.

— Так, многие москвичи уже знакомы с агентами, торгующими сверхдорогими бытовыми пылесосами. Эта структура сетевого маркетинга существует с 1990-х годов и продолжает выманивать деньги потребителей, зачастую принуждая их взять кредиты на данную бытовую технику. Аналогичные же «пирамиды» торгуют по завышенным ценам кухонной посудой, ножами, бытовой химией, системами водоочистки, — отметил он.

Александр Семенников также подчеркнул, что решающим оружием против таких аферистов является знание распространенных схем, твердость и бдительность. В свою очередь самих граждан должны настораживать слишком активные попытки продать товар, рассказать о нем, а уж тем более войти в квартиру. Последнее наиболее опасно еще и из-за коронавируса.

— Если навязчивые люди за дверью представляются сотрудниками городских или федеральных служб, ресурсоснабжающих организаций, позвоните в эти организации по телефонам, имеющимся на их официальных сайтах, и выясните, их ли сотрудник хочет войти в квартиру. Твердость потребуется, если вас остановили на улице или в общественном месте и настоятельно рекламируют тот или иной товар. Правилом должно быть: никаких покупок (передачи денег, подписания документов) без хотя бы дня на обдумывание и консультацию с членами семьи. Как правило, на холодную голову, а еще лучше — на семейном совете удается беспристрастно оценить предлагаемую сделку и ее отвергнуть, — посоветовал москвичам депутат.

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