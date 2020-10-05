Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 5 октября.
Отмечается, что Васильев ушел с поста по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан назначен Сергей Меликов. Данный документ вступает в силу со дня его подписания.
При этом другим указом Владимир Васильев был назначен советником президента РФ, сообщается на сайте Кремля.
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