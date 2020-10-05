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Путин назначил новых послов в ряде стран Латинской Америки
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин назначил новых послов в ряде стран Латинской Америки

Евгения Звощик

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин назначил новых российских послов в ряде стран Латинской Америки. Соответствующие указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 5 октября.

В частности, глава государства назначил послом в Парагвае Александра Писарева. В свою очередь, в Колумбии послом станет Николай Тавдумадзе, а в Чили — Сергей Кошкин.

При этом послом Никарагуа и по совместительству в Сальвадоре и Гондурасе станет Александр Хохоликов. Андрей Будаев назначен президентом послом в Уругвае и наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству.

Ранее сообщалось, что Путин назначил нового председателя Московского городского суда. Им стал судья с 27-летним стажем Михаил Птицын.

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