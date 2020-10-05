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Алиев оценил позицию России по конфликту в Нагорном Карабахе
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Алиев оценил позицию России по конфликту в Нагорном Карабахе

Евгения Звощик

Внешняя политика

Армения пытается вовлечь Россию в нагорно-карабахский конфликт, однако Москва ведет себя очень ответственно. Такое мнение выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 5 октября.

По его словам, на сегодняшний день сотрудничество Баку с Москвой на многих платформах проходит на очень высоком уровне.

— Мы относимся друг к другу как к стратегическому партнеру, что находит свое отражение в подписанных документах, — подчеркнул президент Азербайджана в интервью турецкому телеканалу TRT Haber.

Он также отметил, что Армения наносит удары по Азербайджану для того, чтобы Баку ударил в ответ, что даст Еревану возможность обратиться за помощью к России и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — прим. «ВМ»).

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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РоссияИльхам АлиевНагорный Карабах
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