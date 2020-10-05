Жителю Южного Чертанова вернули почти 60 тысяч рублей переплаты за водоснабжение

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Россия, Москва, Дорожная улица Карта всех событий

Мосжилинспекция помогла столичному жителю вернуть почти 60 тысяч рублей переплаты за воду. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

В инспекцию обратился житель одной из квартир дома по Дорожной улице, расположенной в районе Южное Чертаново. Он пожаловался на управляющую организацию, которая отказалась проводить перерасчет за водоснабжение согласно показаниям индивидуальных приборов учета.

Заявитель пояснил, что в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года не передавал показания счетчиков, в связи с чем плата была начислена по среднемесячному объему. Затем начисления стали определяться в соответствии с нормативами потребления и количества зарегистрированных жильцов. Несмотря на обращение в организацию, перерасчет показаний в квартире москвича не провели.

Мосжилинспекция указала управляющей организации на нарушение и заявила о необходимости перерасчета платы за услуги. Его сумма составила 58 659 рублей.

В ведомстве призвали горожан вовремя передавать показания счетчиков и при необходимости обращаться в управляющую организацию. В случае отказа следует прибегнуть к помощи представителей Мосжилинспекции.

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