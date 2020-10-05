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Жителю Южного Чертанова вернули почти 60 тысяч рублей переплаты за водоснабжение
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Жителю Южного Чертанова вернули почти 60 тысяч рублей переплаты за водоснабжение

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Дорожная улица Карта всех событий

Мосжилинспекция помогла столичному жителю вернуть почти 60 тысяч рублей переплаты за воду. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

В инспекцию обратился житель одной из квартир дома по Дорожной улице, расположенной в районе Южное Чертаново. Он пожаловался на управляющую организацию, которая отказалась проводить перерасчет за водоснабжение согласно показаниям индивидуальных приборов учета.

Заявитель пояснил, что в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года не передавал показания счетчиков, в связи с чем плата была начислена по среднемесячному объему. Затем начисления стали определяться в соответствии с нормативами потребления и количества зарегистрированных жильцов. Несмотря на обращение в организацию, перерасчет показаний в квартире москвича не провели.

Мосжилинспекция указала управляющей организации на нарушение и заявила о необходимости перерасчета платы за услуги. Его сумма составила 58 659 рублей.

В ведомстве призвали горожан вовремя передавать показания счетчиков и при необходимости обращаться в управляющую организацию. В случае отказа следует прибегнуть к помощи представителей Мосжилинспекции.

Читайте также: Москвичам объяснили, как избежать мошенников при поверке счетчиков

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