Четыре автомобиля столкнулись на третьем километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 3-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне третьего километра МКАД. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие.

В настоящее время для движения транспорта доступны только первая и вторая полосы. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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