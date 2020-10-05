Четыре автомобиля столкнулись на третьем километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 3-й километр, внешняя сторона Карта всех событий
Авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне третьего километра МКАД. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие.
В настоящее время для движения транспорта доступны только первая и вторая полосы. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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