Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Четыре автомобиля столкнулись на третьем километре МКАД
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Четыре автомобиля столкнулись на третьем километре МКАД

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 3-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне третьего километра МКАД. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие.

В настоящее время для движения транспорта доступны только первая и вторая полосы. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте также: Пассажир автомобиля пострадал при ДТП на севере Москвы

аварияМКАДпострадавшие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте