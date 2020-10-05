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Автором нового памятника Горбачеву в Берлине станет Ай Вэйвэй
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Автором нового памятника Горбачеву в Берлине станет Ай Вэйвэй

Юлия Ямпольская

Общество

Художник Ай Вэйвэй из Китая станет автором нового памятника экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву в Берлине. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в фонде Cinema for Peace.

Там уточнили, что проект будет профинансирован бывшим вице-президентом Всемирного экономического форума Ульрихом Беттерманном.

— В 30-ю годовщину германского единства Cinema for Peace объявил о создании памятника Горбачеву в Берлине и художественного фильма о его жизни по сценарию Эндрю Найта, который также был автором сценария Hacksaw Ridge («По соображениям совести» в российском прокате) Мэла Гибсона, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что известная актриса американского и европейского кино Настасья Кински предложила назвать улицу и трамвайную линию в Берлине в честь Михаила Горбачева. Проекты по почтению «исторической роли» Горбачева поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА Новости.

Ранее Горбачев рассказал, каким был бы мир в случае сохранения СССР. Он отметил, что распад Советского Союза не был ожидаемым результатом перестройки. Михаил Горбачев уточнил, что никто не хотел распада СССР.

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