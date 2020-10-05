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Симферопольскую ТЭЦ реконструируют для экономии воды
Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Симферопольскую ТЭЦ реконструируют для экономии воды

Кирилл Николаев

Общество

Симферопольскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) реконструируют для экономии воды. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, реконструкция ТЭЦ позволит экономить значительную часть потребляемой станцией воды из Симферопольского водохранилища. Власти Крыма планируют оказать содействие в модернизации ТЭЦ, сообщает РИА Новости.

Аксенов отметил, что правительство Российской Федерации поддерживает это решение.

Напомним, поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и других населенных пунктах полуострова начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. В частности, подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Читайте также: В правительстве рассказали о мерах по водоснабжению Крыма

питьевая водаКрымСергей Аксенов
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