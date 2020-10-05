Мишустин присудил премии в области образования за 2020 год

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал указ о присуждении премий правительства в области образования за 2020 год. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, лауреатами стали 38 человек. Все они являются авторами учебников, научно-практических разработок, методических материалов и справочной литературы.

Данная премия вручается каждый год. Лауреатам выплатят сумму в размере двух миллионов рублей.

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