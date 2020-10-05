Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин присудил премии в области образования за 2020 год
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин присудил премии в области образования за 2020 год

Кирилл Николаев

Образование

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал указ о присуждении премий правительства в области образования за 2020 год. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, лауреатами стали 38 человек. Все они являются авторами учебников, научно-практических разработок, методических материалов и справочной литературы.

Данная премия вручается каждый год. Лауреатам выплатят сумму в размере двух миллионов рублей.

Читайте также: Правительство РФ попросили освободить турфирмы от налогов до конца года

награждения и премииобразованиеМихаил Мишустин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте