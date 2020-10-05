Правительство РФ попросили освободить турфирмы от налогов до конца года

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы от налогов до конца текущего года. Соответствующее обращение было подписано первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем.

В частности, кабмин просят о возможности освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды и ряда других налогов. При этом в ассоциации отметили, что налоговые каникулы могут быть применены ко всем участникам туристического рынка — туроператорам, турагентствам, отелям и многим другим, передает Интерфакс.

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