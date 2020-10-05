Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Правительство РФ попросили освободить турфирмы от налогов до конца года
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Правительство РФ попросили освободить турфирмы от налогов до конца года

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы от налогов до конца текущего года. Соответствующее обращение было подписано первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем.

В частности, кабмин просят о возможности освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды и ряда других налогов. При этом в ассоциации отметили, что налоговые каникулы могут быть применены ко всем участникам туристического рынка — туроператорам, турагентствам, отелям и многим другим, передает Интерфакс.

Ранее в Ростуризме рассказали о втором этапе программы продаж туров с кешбэком.

Читайте также: Названа стоимость самого дорогого авиабилета в России в сентябре

АТОРналогиМихаил Мишустин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте