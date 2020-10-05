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Движение ограничат в четырех округах Москвы из-за строительных и ремонтных работ
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Движение ограничат в четырех округах Москвы из-за строительных и ремонтных работ

Юлия Захарова

Город

Ограничение движения введут в четырех столичных округах из-за проведения строительных и ремонтных работ. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса Москвы.

В частности, ограничения коснутся участков улицы Маршала Тимошенко в районе домов № 16, № 18, № 34 и № 17, корпуса 1, водителям будет недоступна одна полоса с организацией приоритетного права проезда и обустройством временных уширений. Такая схема будет действовать в период с 12 октября по 30 марта 2021 года.

Движение ограничат в четырех округах Москвы из-за строительных и ремонтных работФото: Пресс-служба ЦОДД

Также с 4 по 30 октября автомобилисты не смогут проехать по двум полосам улицы Нижние Мневники в районе Карамышевского моста.

Движение ограничат в четырех округах Москвы из-за строительных и ремонтных работФото: Пресс-служба ЦОДД

Частичные ограничения будут введены с 12 октября 2020 года по 20 мая 2021 года на одной полосе Совхозной улицы в районе дома № 133б и Люблинской улицы. Кроме того, движение по одной полосе в каждом направлении ограничат на Люблинской улице от дома № 139, строения 4 до дома № 139.

Движение ограничат в четырех округах Москвы из-за строительных и ремонтных работФото: Пресс-служба ЦОДД

Еще ряд ограничений и перекрытий затронут участки Кадашевской набережной, это связано с работами по возведению нового корпуса Государственной Третьяковской галереи.

Движение ограничат в четырех округах Москвы из-за строительных и ремонтных работФото: Пресс-служба ЦОДД

Москвичей призвали заранее планировать маршруты с учетом указанных изменений и соблюдать осторожность на дорогах.

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