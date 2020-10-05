Проверку организовали после госпитализации ребенка из частной клиники в Москве

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Правоохранители организовали проверку после ухудшения самочувствия ребенка во время получения медицинских услуг в частной клинике. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Объект расположен в центре столицы. Во время оказания услуг малолетний ребенок почувствовал себя плохо, его госпитализировали. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Следователи и сотрудники территориального органа Росздравнадзора по столичному региону устанавливают подробности и обстоятельства инцидента.

Специалистов клиники проверят на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте СК.

Кроме того, проверку клиники проведет и московская прокуратура. По результатам мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Читайте также: Дело о преступлениях против половой неприкосновенности девочки передали в суд