Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Губернатор Псковской области рассказал о состоянии школьников, упавших в обморок
Фото: pskov.ru / Портал государственных органов Псковской области

Губернатор Псковской области рассказал о состоянии школьников, упавших в обморок

Захар Чайченко

Происшествия

Все 13 детей, которые попали в больницу после потери сознания на торжественной линейке в школе, в данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на портале РИА Новости.

— Состояние всех детей в настоящий момент удовлетворительное, поводов для беспокойства нет,— подтвердила Емельянова.

Все школьники сейчас находятся под наблюдением медицинского персонала. По словам Емельяновой, это наблюдение продлится до получения всех необходимых анализов, которые сейчас проводятся.

Следственные органы и областная прокуратура уже организовали проверки после инцидента в школе в Великих Луках. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял ситуацию на личный контроль, пообещав во всем разобраться.

Читайте также: «Сработали на отлично»: Путин — о работе учителей во время ограничений по COVID

детишкольникиздоровье
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте