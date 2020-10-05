Губернатор Псковской области рассказал о состоянии школьников, упавших в обморок

Фото: pskov.ru / Портал государственных органов Псковской области

Все 13 детей, которые попали в больницу после потери сознания на торжественной линейке в школе, в данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на портале РИА Новости.

— Состояние всех детей в настоящий момент удовлетворительное, поводов для беспокойства нет,— подтвердила Емельянова.

Все школьники сейчас находятся под наблюдением медицинского персонала. По словам Емельяновой, это наблюдение продлится до получения всех необходимых анализов, которые сейчас проводятся.

Следственные органы и областная прокуратура уже организовали проверки после инцидента в школе в Великих Луках. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял ситуацию на личный контроль, пообещав во всем разобраться.

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