«Сработали на отлично»: Путин — о работе учителей во время ограничений по COVID

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин оценил работу российских учителей в период действия жестких ограничительных мер из-за пандемии нового типа коронавируса. Свое мнение глава государства выразил во время видеосвязи с учителями и студентами педагогических вузов по случаю Дня учителя в понедельник, 5 октября.

В частности, лидер заявил, все оценили в тот период значимость труда педагогов, медработников и людей других жизненно важных для общества профессий.

— Понимаю, что было очень сложно всем — и школьникам, и родителям, и учителям, но вы сработали на отлично, как одна команда, — подчеркнул президент.

Он добавил, что в короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс дистанционно, передает РИА Новости.

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