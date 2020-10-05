Упавшую в технологический приямок собаку спасли в Подмосковье

Фото: https://vk.com/mosoblspas

Упавшую в технологический приямок собаку спасли в Московской области. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили на официальной странице Мособлпожспаса «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городском округе Бронницы.

— В единую службу экстренной помощи 112 обратились медики, которые услышали жалобный вой собаки. Один из спасателей дежурной смены спустился по лестнице в приямок и на руках поднял собаку наверх, — отметили в публикации.

Пес вел себя спокойно. Когда его вытащили из приямка, он прижался к ногам спасателей.

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