«Хороша парочка»: Анастасия Задорожная опубликовала фото со свадьбы

Фото: instagram.com/stasya_ru

Певица и актриса Анастасия Задорожная поделилась с подписчиками фотографией со своей свадьбы. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке исполнительница запечатлена со своим избранником Владимиром. В честь торжества молодожены набили себе татуировки в виде собственных подписей на безымянных пальцах.

— Хороша парочка — Баран да Ярочка, — подписала Задорожная.

Поклонники удивились этой новости и поздравили певицу.

«Горько!»; «Будьте счастливы!»; «Как я за вас рада, счастья вашей семье!»; «Настя, любви вам, нежности и очарования друг другом все больше и больше», — пожелали фолловеры.

Ранее артистка показала, как выглядит ее жених. Снимок с возлюбленным она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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