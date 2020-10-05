Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уголовное дело возбудили по факту нападения на подростка в столице
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбудили по факту нападения на подростка в столице

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту нападения на подростка в столице. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел на Чертановской улице 3 октября. По данным правоохранителей, мужчина напал на несовершеннолетнего и нанес ему телесные повреждения.

Подростка доставили в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь.

Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия, также следователи допрашивают очевидцев преступления. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения, расследование дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

Читайте также: Проверку организовали после госпитализации ребенка из частной клиники в Москве

уголовное делоизбиение подросткаГСУ СК РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Все мнения
О проекте