Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту нападения на подростка в столице. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел на Чертановской улице 3 октября. По данным правоохранителей, мужчина напал на несовершеннолетнего и нанес ему телесные повреждения.

Подростка доставили в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь.

Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия, также следователи допрашивают очевидцев преступления. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения, расследование дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

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