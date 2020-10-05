Иммунолог объяснил, почему варенье, мед и чай не спасут от простуды и ОРВИ

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Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, почему крепкий чай с медом и вареньем не помогут при простудах и ОРВИ.

— Наука говорит, к сожалению, что такого рода напитки могут только усугубить ваше состояние. Почему? Большое количество сахара снижает функцию лейкоцитов, наших иммунных защитников. Они становятся «беззубыми», перестают нормально функционировать, — отметил медик в передаче «Жить здорово».

Ведущая программы Елена Малышева заявила, что повышенный сахар стал одним из причин высокой смертности от коронавируса.

— Поэтому сладкие напитки при вирусных заболеваниях — худшее, что можно сделать. Мед, малина, сладкие пакетированные соки, любые сладости не нужны. При простуде у вас высокая температура, вы обезвоживаетесь. Крепкий чай и кофе могут усугубить обезвоживание, — отметила врач.

По словам иммунолога, не стоит употреблять цитрусовые из-за потенциального раздражения гортани. Воспаленное горло будет болеть еще больше из-за апельсинов и лимонов.

С научной точки зрения приветствуются бульоны, вода, есть лучше печень трески, чтобы в организм поступал витамин D.

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