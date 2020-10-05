Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иммунолог объяснил, почему варенье, мед и чай не спасут от простуды и ОРВИ
Фото: pexels.com / Lisa Fotios

Иммунолог объяснил, почему варенье, мед и чай не спасут от простуды и ОРВИ

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, почему крепкий чай с медом и вареньем не помогут при простудах и ОРВИ.

— Наука говорит, к сожалению, что такого рода напитки могут только усугубить ваше состояние. Почему? Большое количество сахара снижает функцию лейкоцитов, наших иммунных защитников. Они становятся «беззубыми», перестают нормально функционировать, — отметил медик в передаче «Жить здорово».

Ведущая программы Елена Малышева заявила, что повышенный сахар стал одним из причин высокой смертности от коронавируса.

— Поэтому сладкие напитки при вирусных заболеваниях — худшее, что можно сделать. Мед, малина, сладкие пакетированные соки, любые сладости не нужны. При простуде у вас высокая температура, вы обезвоживаетесь. Крепкий чай и кофе могут усугубить обезвоживание, — отметила врач.

По словам иммунолога, не стоит употреблять цитрусовые из-за потенциального раздражения гортани. Воспаленное горло будет болеть еще больше из-за апельсинов и лимонов.

С научной точки зрения приветствуются бульоны, вода, есть лучше печень трески, чтобы в организм поступал витамин D.

Читайте также: Врач назвал три главных правила профилактики и борьбы с простудой

Простудачайваренье
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Все мнения
О проекте