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Мадонна отказалась работать с некоторыми представителями знаков зодиака
Фото: www.instagram.com/madonna

Мадонна отказалась работать с некоторыми представителями знаков зодиака

Юлия Ямпольская

Звезды

Американская поп-исполнительница Мадонна отказывается работать с людьми из-за их знака зодиака. Об этом сообщил в интервью французский диджей и продюсер Дэвид Гетта.

Он рассказал, что в 2009 году встретился с Мадонной, когда получил «Грэмми» за ремикс хита певицы Revolver. По его словам, все шло замечательно до определенного момента.

— И вдруг она спрашивает, кто я по гороскопу. Я отвечаю, что Скорпион. Внезапно она меняется в лице и говорит: «Извините, мы не сможем работать вместе. Было приятно познакомиться. До свидания»», — объяснил Гетта.

Стало известно, что Мадонна не скрывает своего увлечения астрологией и избегает всех, кто, по ее мнению, не совместим с исполнительницей по знаку зодиака, передает Super.

Ранее образ 23-летней Леон Лурдес, дочери певицы Мадонны, поразил пользователей Сети. Фотография появилась в Instagram-аккаунте звезды.

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