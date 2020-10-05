«Все лицо адски обсыпало»: Кристина Асмус отменила съемки из-за проблем с кожей
Актрисе Кристине Асмус пришлось отменить съемки из-за проблем с кожей. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram-аккаунте.
Девушка отметила, что такая ситуация для нее — катастрофа, потому что она подобных проблем обычно не испытывает. Артистка уточнила, что за всю свою жизнь это второй раз, когда из-за нее отменяются съемки.
— Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз))..я не знаю. Надеюсь, этот кошмар ненадолго... — написала Асмус.
Актриса также рассказала, что обнаружила проблемы с кожей с утра, когда собиралась на проект, начатый до пандемии.
— Проснулась сегодня в 5 утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Все лицо, шею и спину адски высыпало... — уточнила Асмус.
Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, что проходит лечение уколами, антибиотиками и адреналином, чтобы вернуть голос.
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