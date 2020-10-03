«Хочешь схуднуть — разводись»: поклонников Харламова удивил его внешний вид
Поклонники резидента Comedy Club Гарика Харламова удивились худобе артиста на фотографии. Соответствующий пост он выложил в своем Instagram-аккаунте.
Харламов запечатлен рядом с ростовой фигурой Волка из «Ну, погоди!».
— Теперь смотрим в одну сторону, — написал артист.
Фолловеры удивились его внешнему виду. Они заметили, что юморист похудел.
«Как вы постройнели!», «Ну Гарик. Ну похудел!», «Гарик похудел заметно. Красавец», — отметили фанаты.
Многие связали похудение Харламова с процессом оформления развода с актрисой Кристиной Асмус. Юморист не раз заявлял, что его лишний вес мешает их браку.
«Я понял! Хочешь схуднуть — разводись!», «Развод — лучшее средство для похудения», — написали подписчики.
Ранее Харламов рассказал об отношениях с Асмус после расставания.
Читайте также: Подписчики восхитились коротким платьем Кристины Асмус