«Хочешь схуднуть — разводись»: поклонников Харламова удивил его внешний вид

Фото: www.instagram.com/garikkharlamov/

Поклонники резидента Comedy Club Гарика Харламова удивились худобе артиста на фотографии. Соответствующий пост он выложил в своем Instagram-аккаунте.

Харламов запечатлен рядом с ростовой фигурой Волка из «Ну, погоди!».

— Теперь смотрим в одну сторону, — написал артист.

Фолловеры удивились его внешнему виду. Они заметили, что юморист похудел.

«Как вы постройнели!», «Ну Гарик. Ну похудел!», «Гарик похудел заметно. Красавец», — отметили фанаты.

Многие связали похудение Харламова с процессом оформления развода с актрисой Кристиной Асмус. Юморист не раз заявлял, что его лишний вес мешает их браку.

«Я понял! Хочешь схуднуть — разводись!», «Развод — лучшее средство для похудения», — написали подписчики.

Ранее Харламов рассказал об отношениях с Асмус после расставания.

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