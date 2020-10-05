РФ, Франция и США заявили о намерении осуществлять мандат ОБСЕ по Карабаху

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Российская Федерация, Франция и США настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. «ВМ») и международным сообществом по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран, распространенном в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что в соответствии с этим мандатом страны продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами конфликта. В частности, будет осуществляться призыв к сторонам о взятии на себя обязательств по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и международных документов.

Кроме того, в документе указано, что главы МИД РФ, Франции и США — Сергей Лавров, Жан‑Ив Ле Дриан и Майкл Помпео — решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Подчеркивается, что недавние нападения, целью которых, предположительно, являлись гражданские объекты, а также несоразмерность этих нападений являются угрозой для стабильности в регионе, передает РИА Новости.

Также Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы по ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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